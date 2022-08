Bijna 40 jaar na haar wereldtitel verovert Ni Xia Lian brons op het EK tafeltennis

Ni Xia Lian werd geboren in China, het land waarvoor ze in 1983 op haar 20e twee keer goud veroverde op het WK, in het dubbelspel en bij de landenteams.



6 jaar later verhuisde Ni naar Europa, waar ze onder meer in Duitsland en Nederland speelde, tot ze zich uiteindelijk definitief settelde in Luxemburg.

De jaren gingen voorbij en het leeftijdsverschil met haar tegenstanders werd steeds groter, maar Ni bleef gewoon winnen. Met haar minder gebruikelijke penhoudersgreep maakte ze heel wat vrouwen het leven zuur. Ook nu nog, bijna op haar 60e.

Ni werd in het dubbelspel gekoppeld aan Sarah De Nutte, die exact 30 jaar jonger is. Ze schopten het tot de halve finales, maar daarin was een Roemeens duo sterk. Brons was hun deel. Geen enorme verrassing, want Ni en De Nutte hadden op het laatste WK tafeltennis ook al brons binnengehaald.