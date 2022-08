In het speerwerpen hebben we al heel wat atleten vreemde bokkensprongen zien maken bij hun aanloop, maar de techniek van de Portugees Leandro Ramos is wel heel bijzonder. Vlak nadat hij zijn speer de lucht in heeft geworpen, maakt hij een sierlijke salto. Een knalprestatie leverde het hem niet op, want we zullen Ramos niet terugzien in de finale van het speerwerpen.