EK atletiek dag 5: Crestan naar de finale op de 800 meter, Watrin grijpt naast medaille op de 400 meter horden

De Belgen: Crestan en estafetteteams naar finale, gemiste kans voor Watrin

Perfect rapport voor de Belgische estafetteteams op het EK atletiek. De Falcons, de aflossingsploeg op de 4x100 meter, liepen met 38"73 voor het eerst onder de 39 seconden en plaatsten zich zo met een Belgisch record en de beste verliezende tijd voor de finale.



Het werkte inspirerend voor de vrouwelijke tegenhanger, de Rockets. Ook zij veroverden een ticket voor de finale van de 4x100 meter. Stevig EK-debuut voor de nieuwe Belgische aflossingsprojecten.

De Belgian Cheetahs en Tornados, de estafetteteams op de 4x400 meter, klinken vertrouwder in de oren. Zij losten de verwachtingen in, al was het zonder overschot bij de mannen. De Tornados werden pas vierde in hun reeks, maar mochten met de beste verliezende tijd wel naar de finale. Bij de Cheetahs ging het vlotter, als tweede in hun reeks gingen ze rechtstreeks naar de finale.

Naast die 4 op 4 voor de Belgische estafetteteams pakte ook Timothy Herman een finaleplaats in het speerwerpen. In de avondsessie trok Eliott Crestan die goede lijn door in de halve finales van de 800 meter. Na een snelle start zakte hij weg, maar met een stevige einsprint werd hij nog vijfde. Goed voor de tweede beste verliezende tijd en een finaleticket.



Voor Tibo De Smet, de tweede Belg op de 800 meter, was een finaleplaats zoals verwacht te hoog gegrepen. Hij moest vrede nemen met de zesde plaats in de eerste halve finale.

Julien Watrin was de laatste Belg die vandaag in actie kwam, in de finale van de 400 meter horden. Na een matige start herpakte Watrin zich en in de laatste rechte lijn lag hij zelfs op koers voor een medaille. Maar de laatste meters waren er te veel aan, Watrin zakte nog terug naar de zesde plaats.