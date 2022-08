Gaël Monfils moet afzeggen voor de US Open door een voetblessure

"Helaas zal ik, na de laatste tests bij mijn terugkeer in Europa, mijn kansen op de US Open dit jaar niet kunnen verdedigen. Ik zal nog een periode behandeld moeten worden vooraleer ik de competitie kan hervatten", schreef Monfils op Twitter.

De 35-jarige Fransman bereikte in 2016 de halve finales in New York, waarin hij werd uitgeschakeld door Novak Djokovic.

Monfils behoort evenmin tot de selectie van Frankrijk voor de Davis Cup Finals, die maandag werd bekendgemaakt. Tijdens de poulefase van de Davis Cup Finals neemt Frankrijk het in groep C op tegen België, Duitsland en Australië.

De wedstrijden vinden van 13 tot 18 september plaats in Hamburg. De eerste twee van elke poule strijden van 22 tot 27 november in Malaga om de eindzege.