Tom Dumoulin stopt per direct met koersen: "De tank is leeg"

2 maanden geleden maakte Tom Dumoulin al bekend dat hij aan zijn laatste seizoen als profrenner bezig was.

De 31-jarige Nederlander wou in september nog één keer knallen op het WK tijdrijden in Australië.

"Maar ik merk dat het me nu simpelweg niet meer lukt. De tank is leeg, de benen voelen zwaar en de trainingen lukken niet zoals ik had gehoopt", zegt Dumoulin.

Dumoulin laste vorig jaar al eens een wielerpauze in en keerde toen succesvol terug met een Nederlandse tijdrittitel en zilver in de olympische tijdrit.

"Ik had de liefde voor de fiets teruggevonden. Maar sinds mijn harde val op training in september vorig jaar is er opnieuw iets geknakt. Ik moest de weg terug naar boven wéér onderbreken en wéér een teleurstelling verwerken. Het was de teleurstelling te veel."