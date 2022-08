Valpartij en botsing kosten Jago Geerts 4e zege op rij, Vialle profiteert

Na drie overwinningen op een rij in de Grote Prijzen van Tsjechië, Vlaanderen en Zweden had Jago Geerts (Yamaha) resoluut de leiding genomen in de WK-stand. En daar wou hij in Finland nog een schepje bovenop doen.

In de eerste heat in Hyvinkääkon Geerts nog een foutje goedmaken en WK-uitdager Tom Vialle op de 2e plek houden. Maar in de tweede heat ging het helemaal mis voor de WK-leider.

Geerts kwam al snel ten val: hij lag onder zijn motor en het duurde over voor hij verder kon. Vanaf de 19e plek stond onze landgenoot voor een stevige inhaalrace. Geerts schoof nog op naar de 8e plek, maar dan ging het weer fout. Een botsing met de Deen Mikkel Haarup sloeg de Belg weer terug.

Uiteindelijk moest Geerts vrede nemen met de 7e plek in de 2e heat, goed voor een 3e plek in de einduitslag. Hij ziet uitdager Vialle, die zegevierde in heat 2 en zo ook de GP-overwinning pakte, wat dichterbij sluipen in de WK-stand.

Liam Everts eindigde in de eerste race op de 7e plek. In de 2e heat reed hij zelfs even aan de leiding en legde hij beslag op de 3e plek.