Jago Geerts wint de GP van Vlaanderen in Lommel en bouwt WK-voorsprong uit

Jago Geerts had vorige week in Tsjechië een uitstekende zaak gedaan met zijn overwinning in de GP, zijn vierde van het seizoen.

Geerts had ginds in één klap ook de koppositie in de WK-stand overgenomen en kreeg vanmiddag in "zijn achtertuin" een kans om die voorsprong uit te bouwen.

De WK-leider moest in Lommel de eerste reeks aan de Nederlander Kay de Wolf laten en werd 2e. Liam Everts eindigde 5e, WK-uitdager Tom Vialle 7e.

In de tweede reeks waren de rollen omgedraaid. Jago Geerts troefde Kay de Wolf af en won zo de GP van Vlaanderen in Lommel, de 14e van 19 WK-manches.

Geerts loopt zo verder uit op Tom Vialle, die 3e eindigde in de GP. Liam Everts sloot de Belgische manche af als 7e.

In de WK-tussenstand heeft Jago Geerts zijn puntentotaal op 590 gebracht, Tom Vialle achtervolgt met 567 eenheden.