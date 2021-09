Jeffrey Herlings is heer en meester in de GP van Turkije, Jago Geerts wordt 6e in de MX2

In de WK-stand blijft Gajser aan de leiding met 310 punten. Hij ziet Prado (297 ptn) naderen tot op 13 punten. De Fransman Romain Febvre (Kawasaki), zondag 4e, is derde met 293 punten. Van Horebeek is 14e, Van Doninck 16e en Strijbos 17e.

De Sloveense regerende wereldkampioen en WK-leider Tim Gajser (Honda) herpakte zich na een 6e plaats in de eerste reeks met een overwinning in de tweede reeks. Daarmee belandde hij nog op de 3e trede van het GP-podium.

Voor Jeffrey Herlings is het de tweede overwinning van het seizoen. Eerder toonde hij zich de beste in Italië, twee maanden geleden.

Actiebeeld en reactie van Herlings:

Geerts wordt 6e in de MX2

De Franse wereldkampioen Tom Vialle (KTM) triomfeerde in de MX2. Na zijn zege in de eerste reeks werd hij tweede in de tweede reeks, achter zijn landgenoot en WK-leider Maxime Renaux (Yamaha).

Renaux, 4e in de eerste reeks, eindigde op de tweede plaats in de GP. De Australiër Jed Beaton (Husqvarna) vervolledigde het podium na twee derde plaatsen.

Jago Geerts (Yamaha) moest tevreden zijn met de 6e stek. Na een 9e plaats in de eerste reeks werd hij 6e in de tweede reeks. Julian Vander Auwera (Husqvarna) eindigde op de 24e plaats.

In de WK-stand blijft Renaux aan de leiding met 314 punten. De Italiaan Mattia Guadagnini (KTM), 4e in Turkije, is tweede met 277 punten. Jago Geerts staat op de derde plaats met 262 punten. Vialle is met 180 punten terug te vinden op de tiende plaats.

De motorcrossers blijven in Turkije, waar woensdag op hetzelfde circuit de GP van Afyon op de kalender staat.