Drama in Turkije: Jago Geerts valt een keer te veel, Tom Vialle kaapt de wereldtitel weg

Jago Geerts had met zijn Yamaha de beste troeven in handen om de eerste Belgische wereldkampioen motorcross in 15 jaar te worden.

Met 2 WK-punten bonus op zijn grote concurrent Tom Vialle (KTM) begon onze landgenoot aan de allerlaatste Grote Prijs van het seizoen, in Afyonkarahisar (Turkije).

In reeks 1 voerde Vialle meteen het hoge woord. Geerts was al snel op achtervolgen aangewezen en toen hij tot overmaat van ramp het evenwicht verloor, was de vogel gaan vliegen. Op ongenaakbare wijze versierde Vialle de reeksoverwinning, voor Geerts.

En zo waren de rollen plots omgekeerd: nu was het Vialle die virtueel leidde in het wereldkampioenschap. Al had zijn ene puntje voorsprong op Geerts nog niets te betekenen. Als Geerts minstens 4e zou eindigen in reeks 2 en als hij daarin Vialle achter zich zou houden, dan nog zou Geerts de titel pakken.

In een bloedstollende tweede reeks nam Geerts de kopstart. Maar Vialle bleek eens te meer van geen kleintje vervaard en nam het commando al snel over. Tot de Fransman in een bocht in de fout ging en pardoes tegen de grond smakte.

Pech echter ook voor Geerts, want onze landgenoot reed op zo'n korte afstand dat hij de gevallen Vialle niet meer kon ontwijken. Vialle krabbelde snel overeind, Geerts had wat meer tijd nodig om weer op zijn motor te geraken.

Maar Geerts gooide de handdoek niet in de ring. Hij kwam terug tot een kleine 5 seconden tot aan de kant plots een gele vlag getoond werd. Buiten beeld was Geerts een tweede keer gevallen, waardoor zijn achterstand op Vialle opliep tot 12 seconden.

Met de moed der wanhoop probeerde Geerts die kloof opnieuw te dichten, maar daar had hij de tijd niet meer voor. Al reed hij nog zo snel, Vialle kon controlerend richting zijn tweede wereldtitel snorren.

Dikke pech dus voor Geerts, die een keer te veel viel. Geerts hoopte in Turkije de eerste Belgische wereldkampioen motorcross te worden sinds Sven Breugelmans in 2008 de titel pakte in de MX3.