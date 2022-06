Jago Geerts grijpt nipt naast GP-zege in Frankrijk: "Overwinning had erin gezeten"

Jago Geerts werd op het circuit van Ernée twee keer tweede. WK-leider Tom Vialle won de 1e reeks en had genoeg aan de 3e plek in de 2e reeks om de GP te winnen.



"Ik ben wel tevreden met 2 tweede plaatsen, al had de overwinning er wel ingezeten", reageerde Jago Geerts. "Mijn starts konden iets beter. Het was hier heel moeilijk om in te halen. Het is jammer. Ik voelde me heel goed, dan wil je liever winnen."



Liam Everts (KTM) werd zesde in de Grote Prijs, na een zesde en een zevende stek in de reeksen. Florent Lambillon (Suzuki) finishte als 20e en 18e en kwam niet verder dan een 22e plaats in de eindstand.



Tom Vialle (427 ptn) breidt zijn voorsprong in de WK-tussenstand met één extra puntje uit. Geerts (416 ptn) volgt als eerste achtervolger op 11 punten. Liam Everts is 12e met 145 punten, Florent Lambillon 43e met 4 punten.



In de MXP was de overwinning voor de Zwitser Jeremy Seewer. De WK-leiding blijft in handen van de Sloveen Tim Gajser.