Jonge Fransman Maxime Renaux boekt in Spanje zijn eerste MXGP-zege in zijn carrière

Renaux werd vorig jaar wereldkampioen in de MX2 en debuteerde dit seizoen op het hoogste niveau. De Fransman was er dit seizoen al enkele keren dicht bij, maar zondag vielen de puzzelstukjes pas echt in mekaar.



Renaux had een begenadigde dag en was zowel in de eerste als de tweede reeks de snelste. De Nederlanders Glenn Coldenhoff (Yamaha) en Brian Bogers (Husqvarna) vervolledigden het podium na een respectievelijke tweede en derde plaats in de tweede reeks.

Brent Van Doninck (Yamaha) was, met een 18e en 20e plaats, de beste Belg in de stand op plaats 19. Jeremy Van Horebeek (Beta) eindigde na een 27e en 23e plaats als 24e.

In het WK-klassement blijft de Sloveen Tim Gajser (Honda) comfortabel aan de leiding met 404 punten. De tweede plaats is voor Renaux, met 338 punten. De Zwitser Jérémy Seewer (Yamaha) sluit het het podium af met 292 punten.

De volgende Grand Prix in de MXGP vindt plaats in het Franse Érnee op 5 juni. Op 24 juli staat de Belgische Grand Prix in Lommel op het programma.