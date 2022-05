Liam Everts wordt knap 4e en 6e in GP Spanje: "Een superweekend"

Dankzij een vierde en zesde plaats in de MX2 werd Liam Everts knap vierde in de GP van Spanje. Een sterke prestatie in zijn eerste volledige profseizoen die voor Everts ook onverwacht kwam.

"Het was echt een superweekend", aldus Everts. "Ik had het niet verwacht, want het is echt een moeilijk circuit. Toch voelde ik me meteen goed. In de eerste reeks kwam ik ten val na een race-incident, maar kon ik me toch nog naar een zesde plek zwoegen."

"In de tweede reeks reed ik zelfs een paar rondes op kop, maar werd ik uiteindelijk nog gepasseerd door Jago Geerts en twee anderen. Ik ben toch blij dat er dankzij Jago nog een Belg op het podium stond."

Everts, die nog altijd maar 17 is, komt dankzij zijn prestaties dit weekend op de 13e plek in het WK-klassement. Moeten zijn concurrerenten stilaan rekening met hem beginnen te houden?



"Of de concurrentie bang moet worden van mij? Daar moeten zij over oordelen. Ik werk gewoon verder en wil voor mezelf bewijzen dat ik een plekje in de top 5 verdien", besluit Everts.