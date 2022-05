Jago Geerts wordt 3e in Spanje en moet leiding afstaan in WK-stand MX2, Everts is 4e

In Arroyomolinos kende Geerts een dag met twee gezichten. In de eerste rit ging onze landgenoot dramatisch van start met een valpartij in de eerste ronde. Geerts begon aan een inhaalrace en finishte uiteindelijk 9e.

In de tweede reeks verging het Geerts beter. Hij moest enkel de Fransman Tom Vialle, Geerts' dichtste concurrent in de WK-stand, voor zich dulden. Door zijn tweede plaats eindigt Geerts derde in de eindstand van de GP.

Ook Liam Everts had een uitstekende dag. Everts werd zesde in de eerste reeks en vierde in de tweede reeks, goed voor een vierde plek in de eindstand.

In de WK-stand moet Geerts zijn leidersplaats afstaan aan Vialle, die met 382 punten er 10 meer heeft dan onze landgenoot. Everts staat dertiende, met 116 punten.