Vlaanderen boven! Zuid-Afrikaanse Nederlander Calvin Vlaanderen triomfeert in Sardijns zand

Calvin Vlaanderen draait al een aantal jaar mee in het motorcross-circuit, maar enkel in 2018 kon hij eens juichen, in de MX2-klasse. In Sardinië lukte plots alles voor de Yamaha-rijder.

In de eerste reeks won hij met een zee voorsprong op WK-leider Tim Gajser, die in de tweede reeks pas 12e zou eindigen. Ook die tweede reeks was een prooi voor Vlaanderen. Deze keer had hij een nog grotere voorsprong op Glenn Coldenhoff, ook een Nederlander.

Vlaanderen was erg emotioneel na zijn eerste zege bij de grote jongens. "Ik heb hier geen woorden voor", zei hij met de tranen in zijn ogen. "Misschien word ik vanavond wel dronken."

Vanuit Belgisch oogpunt merken we nog graag de 7e plaats van Brent Van doninck op in de eerste reeks. Jeremy Van Horebeek eindigde twee keer net in de top 10.