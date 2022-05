Jago Geerts en Tom Vialle lossen elkaar van geen vin in WK MX2

Status quo: Geerts wint reeks 1, Vialle reeks 2

Jago Geerts, die dit jaar al de beste was in Italië, Lombardije en Letland, doet voor het derde jaar op een rij een gooi naar de wereldtitel MX2. In 2020 eindigde hij tweede achter de Fransman Vialle, in 2021 achter de Fransman Maxime Renaux.



Geerts was het best weg in reeks 1, maar Vialle kwam steeds dichter. Tot de Fransman in de slotronde een slipper maakte, toen wist de 22-jarige Belg de buit binnen. Liam Everts haalde de tiende plaats.



"Ik ben heel diep gegaan", reageerde Geerts na zijn reekszege. "Het was heel zwaar op een ruwe omloop. Het is ook heel warm. Maar ik ben goed in het ritme kunnen blijven. Straks zal het nog zwaarder worden."

En dat kwam ook uit. Vialle had in de tweede reeks de beste start en Geerts moest een hele race achtervolgen. In de slotronden zette hij alles op alles, maar de Fransman hield net stand tot aan de finish.

Zo pakten Geerts en Vialle 47 punten in Sardinië, maar dankzij winst in de tweede reeks is de eindzege in de GP voor de Fransman. In de WK-stand komt hij geen punt dichter bij leider Geerts.

Liam Everts eindigde ook in de tweede reeks in de top 10. Met zijn 9e plaats sprokkelde de jonge Belg 23 punten voor het WK. In de WK-stand blijft hij 16e.