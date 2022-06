Jago Geerts is opnieuw WK-leider in MX2, Tim Gajser triomfeert in MXGP

Tim Gajser (Honda) heeft de Grote Prijs van Duitsland in de MXGP-categorie naar zijn hand gezet. In de MX2-klasse eindigde onze landgenoot Jago Geerts (Yamaha) op de 2e plaats. Hij verovert opnieuw de koppositie in de WK-stand.

Op het circuit van Teutschenthal won MXGP-leider Tim Gajser de 1e reeks voor de Let Pauls Jonass. In de 2e reeks deed Gajser opnieuw mee voor de bloemen. De Sloveen moest uiteindelijk daarin enkel de Zwitser Jeremy Seewer voor zich dulden. Gajser (1e) en Seewer (2e) kregen op het eindpodium het gezelschap van de Spanjaard Jorge Prado. Eerste Belg in de eindafrekening was Brent Van Doninck op de 13e plaats. Jeremy Van Hoorebeek finishte niet in de 1e reeks en werd 9e in de 2e reeks, goed voor de 15e plaats. In de WK-stand verstevigt Gajser zijn koppositie. Eerste achtervolger Seewer telt nu 101 punten minder. Van Horebeek is 9e, Van Doninck 16e.

Tim Gajser was in Duitsland heer en meester in de MXGP.

2e plek levert Gajser leidersplek in WK-stand op

In de MX2 eindigde Jago Geerts in Duitsland in beide reeksen 2e. Goed voor de 2e plek in Duitsland na de Fransman Thibault Benistant. Geerts' grote tegenstander om de titel, de Fransman Tom Vialle, won de 1e reeks. Maar bereikte de streep niet in de 2e reeks door mechanische problemen. Daardoor neemt de Geerts de leidersplaats over van Vialle, die nu 8 punten achterstand telt.