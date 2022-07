Jago Geerts wint de GP van Tsjechië in MX2 en neemt de WK-leiding over van Vialle

Het is voor Geerts zijn vierde GP-zege van het seizoen.De Fransman Thibault Benistant (Yamaha), die de eerste reeks won en vierde werd in de tweede reeks, werd tweede in de GP-uitslag.

De derde podiumplaats was voor de Duitser Simon Laengenfelder (GasGas), met een tweede en een derde plaats in de reeksen.

De Fransman Tom Vialle (KTM) deed een slechte zaak. Door zijn tiende en tweede plaats in de reeksen eindigde hij pas als vijfde in de einduitslag van de GP. Hij verliest zo zijn leidersplaats in de WK-tussenstand aan Geerts. Geerts leidt momenteel met 543 punten, Vialle telt er als tweede 535.

Verderop in de einduitslag van de GP van Tsjechië werd Liam Everts (KTM) achtste, na een zevende en een negende plaats in de reeksen. Lucas Coenen (Husqvarna) beëindigde de GP als 21e, Pako Destercq (Yamaha) werd 29e, Florent Lambillon (Suzuki) 30e en Sacha Coenen (Husqvarna) 34e.

In de MXGP-klasse won de Zwitser Jeremy Seewer (Yamaha) de eerste reeks, voor de Sloveense WK-leider Tim Gajser (Honda) en de Fransman Maxime Renaux (Yamaha). Jeremy Van Horebeek (Beta) werd als eerste Belg elfde, Brent Van Doninck (Yamaha) werd veertiende. De tweede reeks in de MXGP start om 17.10 uur.

De volgende Grote Prijs, de GP van België in Lommel, staat volgende week zondag op het programma.