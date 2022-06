Jago Geerts staat leidersplaats in de MX2-klasse af na 4e plaats in Indonesië

Jago Geerts eindigde in de eerste reeks op de tweede plaats na Tom Vialle en in de tweede reeks eindigde hij vijfde.

Geerts kon zo net geen podiumplaats bemachtigen. Vialle won de GP, zijn 7e zege van het seizoen.

In de WK-stand is Vialle de nieuwe leider met 502 punten. Jago Geerts hijgt met 498 punten in zijn nek, Simon Laengenfelder is 3e met 395 punten.