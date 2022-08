Jens Keukeleire vervangt Yves Lampaert zondag tijdens het EK wielrennen

Yves Lampaert had in München normaal gedubbeld, maar de winnaar van de openingstijdrit in de Tour voelt zich niet fit.

Zondag is Jens Keukeleire zijn vervanger in de wegrit, in de tijdrit (woensdag 17 augustus) is er geen doublure en blijft Rune Herregodts de enige Belgische gezant.

Ook bij de vrouwen zal er volgende week woensdag maar één Belgisch vlagje bij de tijdrit zijn: Julie Van de Velde vertegenwoordigt onze kleuren, Sara Van de Vel haakt af door medische redenen.

In de wegrit bij de vrouwen (zondag 21 augustus) staan Lotte Kopecky en Alana Castrique hun plaats af aan Marthe Truyen en Justine Ghekiere.