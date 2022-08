Bondscoach moet op zoek naar vervanger voor Tiesj Benoot: "We zullen hem enorm missen"

Tiesj Benoot had op het WK in Australië een sleutelrol in de Belgische ploeg moeten vertolken. Als rechterhand van Wout van Aert, maar ook als verlengstuk van de bondscoach in het peloton. Sven Vanthourenhout gaat dus allerminst lichtzinnig om met de val van Benoot, die dit seizoen niet meer zal kunnen koersen. "Ik heb hem gisterenavond gehoord", vertelt de bondscoach. "Tijdens een training in Italië kon hij in een afdaling een auto niet meer ontwijken." De val en de blessures zijn een aderlating voor de Belgische equipe. "Het is geen geheim dat Tiesj de voorbije jaren een certitude was. Hij heeft zijn selecties telkens afgedwongen door wie hij is op en naast de fiets."

Tiesj Benoot was een soort van wegkapitein en een waardige vervanger vinden is niet evident. Sven Vanthourenhout

"Tiesj is een schakel die we enorm zullen missen. Ja, als rechterhand van Wout van Aert, maar zijn rol was breder. Ook voor Remco Evenepoel en de volledige ploeg is dit een groot verlies." "Hij heeft het de laatste jaren vaak voor Wout gedaan, maar hij is ook altijd bereid geweest om dat voor iemand anders te doen." "Al hebben Wout en Tiesj natuurlijk een geweldige Tour beleefd en hebben ze veel vertrouwen in elkaar. Het is voor Wout niet zo evident om dat vertrouwen bij iemand anders te zoeken." Waarom is Benoot zo waardevol? "Hij was een soort van wegkapitein en een waardige vervanger vinden is niet evident." "Op en naast de fiets is hij zeer intelligent. Hij komt op voor de groep en hij neemt beslissingen. Hij is zeer koersintelligent en hij smijt zich altijd 100 procent voor iedereen."

Wordt Jens Keukeleire de vervanger van Yves Lampaert?