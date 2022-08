Rusland-correspondent: "Vooral Amerikaanse atleten zullen Rusland meer en meer mijden"

Brittney Griner werd donderdag veroordeeld door een Russische rechtbank voor drugsbezit en drugssmokkel. In februari vond de politie cannabisolie in haar koffer op de luchthaven van Moskou. Ze gaf de feiten toe, maar de strafmaat is bijzonder hoog.

"Dit is onaanvaardbaar", liet de Amerikaanse president Joe Biden meteen weten.

In Rusland zijn de officiële reacties helemaal anders. "In de Russische officiële media en ook sommige mensen uit de sportwereld spreken van een verdiende straf", vertelt correspondent Geert Groot Koerkamp in De Ochtend op Radio 1.

"Er wordt gezegd dat Griner maar beter had moeten opletten, want iedereen weet dat cannabisbezit in Rusland strafbaar is. Ik hoorde een trainer vertellen dat deze straf een goed voorbeeld is voor andere sporters."