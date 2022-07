Team AG Insurance-NXGT van Jolien D'hoore vraagt WorldTour-licentie aan

"De helft van onze U23-ploeg zal promoveren naar de elite. Alle rensters die deelnemen aan de Tour de France Femmes, Julia Börgstrom (Zwe), Anya Louw (Aus), Gaia Masetti (Ita), Ilse Pluimers (Ned), Ally Wollaston (NZe) en Lone Meertens (Bel), en ook nog Britt Knaven en de Nederlandse Maud Rijnbeek, zullen present tekenen", luidde de boodschap in het persbericht.



"Het feit dat we de helft van onze U23 de kans geven, getuigt van onze filosofie en de wil om progressie te maken naar de top. Drie teams hebben om de jongeren de kans te geven om van junior over belofte naar het WorldTour-niveau door te groeien, is een voorbeeld dat het vrouwenpeloton moet volgen", aldus de Nederlandse Nathascha den Ouden, algemeen directeur van AG Insurance-NXTG.



Ze hoopt snel een WorldTour-licentie te bemachtigen. Nadat Jolien D'hoore vorig seizoen een punt achter haar carrière gezet had, kwam ze begin dit jaar bij de wielerploeg terecht.