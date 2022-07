AG Insurance-NXTG mikt volgend jaar hoog: "Ploeg wordt op alle vlakken versterkt"

"Voor 1 augustus mag ik daar niks over zeggen, maar we gaan zeker stappen zetten. Niet één stap, maar meerdere", vertelt D'hoore aan Sporza. "Onze ploeg voor volgend jaar is eigenlijk al zo goed als rond. We weten al wat er zit aan te komen. Ons team wordt op alle vlakken versterkt. Ik kijk er echt naar uit."

Dat Patrick Lefevere en hoofdsponsor AG Insurance voor een kwaliteitsinjectie zouden zorgen bij het team was al een poos duidelijk. Nu 1 augustus - de datum waarop wielertransfers officieel onderhandeld mogen worden - dichterbij komt, klinken de geruchten ook steeds luider. Grote namen als onder meer Lorena Wiebes, Annemiek van Vleuten en Silvia Persico werden al genoemd bij AG Insurance-NXTG. Intussen heeft Van Vleuten wel verlengd bij Movistar, die deur is dus gesloten. Over de andere namen die circuleren, houdt ploegleidster Jolien D'hoore voorlopig de lippen nog stijf op elkaar.

Heeft D'hoore dan volledig carte blanche gekregen van Lefevere? "Ik weet niet veel van de budgetten, maar ik mocht wel aangeven wie ik vind dat er sterk rijdt en wie we eventueel konden aantrekken. De rensters die ik eigenlijk wou, zullen ook komen. Daar ben ik blij om."



"Nu hebben we een heel jonge ploeg, maar er zal heel wat ervaring bijkomen. Dat was ook wel echt nodig. Het scheelt echt veel als je enkele rensters in het team hebt die tonnen ervaring hebben. We zullen elke koers kunnen meedoen om de overwinning. Dat zal heel leuk zijn."



De namen die circuleren zijn niet de minste. "Als je vooruit wilt en ambitieus zijn, moet je ook met die namen praten. Maar ik kan er op dit moment niks over zeggen. Het is heel spannend. We zullen zien."