Koersdirectrice Marion Rousse tevreden over Tour de France Femmes: "Elke dag spektakel"

ASO sprong laat op de kar van het vrouwenwielrennen, maar deze week was het dan eindelijk zo ver met de Tour de France Femmes. "De renners hebben er een spektakel van gemaakt", stelt een opgetogen Marion Rousse vast. "Ze hebben getoond dat het vrouwenwielrennen vandaag een hoog niveau haalt. Dit was een echte Tour, zoals bij de mannen, met een week spanning. Het publiek was massaal aanwezig. Vooraf was dat een onzekere factor, maar ze zijn massaal opgedaagd en dat maakt me heel blij. Ook de media waren talrijk present en hebben het spel meegespeeld. Nu is het uitkijken naar de volgende editie."



Volgens Rousse is de Tour de France Femmes vertrokken voor vele jaren. "Ik zie deze Tour nog 100 jaar plaatsvinden. We mogen spreken van een succes, maar we trekken er ook lessen uit. Er zijn een aantal kleine dingen die beter kunnen en we staan zeker en vast open voor veranderingen."



"Maar laat ons eerst een evaluatie maken. Het was al een geslaagde eerste editie, je moet niet veranderen om te veranderen, je moet veranderen om dingen beter te maken. Vooraf was er ook veel overleg met de ploegen en het werk dat we hier hebben ingestoken heeft geloond. Hier kunnen we verder op bouwen."

"Op dit moment is iedereen tevreden met 8 dagen"

Terwijl de Tour bij de mannen 3 weken duurt, moeten de vrouwen tevreden zijn met 8 dagen. Een langere editie voor vrouwen lijkt niet meteen voor de nabije toekomst. "Dat is een beslissing die we niet alleen nemen. Je moet ook overleggen met de ploegen. Op dit moment is iedereen tevreden over 8 dagen", weet Rousse.



"Ook al evolueert het vrouwenwielrennen, het economisch model is nog altijd fragiel. Ploegen zijn ook niet zo heel groot. Bij de mannen heb je teams van 28, 30 renners, vrouwenteams zijn kleiner. Dat is een aspect waar je rekening mee moet houden."



"Acht dagen, meteen na de Tour voor mannen, lijkt me op dit moment perfect. Daar is niet echt discussie over. Ik hoop dat deze Tour ook nieuwe sponsors aantrekt, dat het vrouwenwielrennen hier baat bij heeft en zo voort kan groeien. Zodra we dan verder staan, kan je nadenken over een langere rittenkoers."



Een tijdrit lokt minder publiek en voor de eerste editie wilden we een voor het publiek aantrekkelijk parcours. Marion Rousse