Wie anders? Dominante Annemiek van Vleuten heerst op La Planche en wint de Tour

Top 10 van de laatste etappe. 1. Annemiek van Vleuten 2. Demi Vollering +30" 3. Silvia Persico +1'43" 4. Kasia Niewiadoma +1'52" 5. Juliette Labous +1'56" 6. Elisa Longo Borghini +2'01" 7. Veronica Ewers +2'13" 8. Cecilie Uttrup Ludwig +2'50" 9. Mavi Garcia +2'59" 10. Liane Lippert +3'01"

clock 17:52 17 uur 52. Dit zijn de slotmeters van Van Vleuten op La Planche.

clock 17:49 17 uur 49. Cecilie Uttrup Ludwig valt buiten de top 5 in het algemeen klassement.

clock 17:48 17 uur 48. Persico op 3. Silvia Persico perst er nog een sprintje uit en wordt 3e op La Super Planche des Belles Filles. Niewiadoma wordt 4e, maar staat wel op de 3e plaats in het algemeen klassement. Na haar komen Labous, Longo Borghini en Ewers binnen.

clock 17:47 17 uur 47. Persico en Niewiadoma vechten een tweestrijd uit om de 3e plek.

clock 17:47 17 uur 47. Vollering wordt 2e! Demi Vollering komt 30 seconden na Van Vleuten binnen en strandt zo op een knappe 2e plek in het eindklassement. Ze verzekert zich van de bollentrui.

clock 17:46 17 uur 46. De rensters zien af in de slotkilometer van La Super Blanche des Belles Filles. Ze moeten zich naar boven sleuren.

clock 17:45 17 uur 45. Annemiek van Vleuten is de beste op La Super Planche de Belles Filles en pakt de eindwinst! Annemiek van Vleuten heeft de laatste etappe gewonnen in de Tour de France Femmes. Ze heerst op La Super Planche des Belles Filles. Ze pakt definitief de gele trui mee naar huis en schrijft de eerste Tour de France Femmes achter haar naam.

clock 17:44 17 uur 44. Van Vleuten bevindt zich nu op de grindweg op La Super Planche des Belles Filles. Nog 500 meter en ze is boven!

clock 17:43 17 uur 43. Uttrup Ludwig doet er nog alles aan om haar plaats in de top 5 te verdedigen, maar Niewiadoma versnelt in de groep. Longo Borghini, Persico en Ewers kunnen moeilijk volgen. Enkel Labous kan voorlopig aanklampen. Niewiadoma is op weg naar de 3e plek in het algemeen klassement.

clock 17:42 17 uur 42. Van Vleuten heeft nog 1 kilometer voor de boeg. Nog even afzien, maar tegelijkertijd ook genieten want de Nederlandse pakt de eindwinst van de Tour de France Femmes.

clock 17:41 De laatste kilometer van de Tour de France Femmes. Daar hangt de vod. Van Vleuten begint aan de lastige slotkilometer. Hier zijn uitschieters tot 24%. De Nederlandse is op weg naar een 2e ritzege, maar ook naar de eindwinst in de eerste Tour de France Femmes. 17 uur 41. last km

clock 17:39 17 uur 39. Vollering krijgt het moeilijker in de achtervolging, maar Van Vleuten trekt dan ook eens stevig door op kop van de koers. Ze heeft een voorsprong van 39 seconden. Ze duikt bijna de slotkilometer in.

clock 17:39 17 uur 39. Strijdlust voor Garcia. Garcia mag straks nog eens het podium op. De Spaanse kampioene zat in de vlucht van de dag en krijgt de prijs van de strijdlust.

clock 17:37 17 uur 37. De voorsprong van Van Vleuten dikt aan. Ze heeft 30 seconden voorsprong op haar landgenote Vollering.

clock 17:36 17 uur 36. Uttrup Ludwig lost uit achtervolgende groep. Cecilie Uttrup Ludwig moet Ewers, Persico, Niewiadoma en Labous laten rijden.

clock 17:36 17 uur 36. Van Vleuten danst op de pedalen. Ze ziet het bordje van de laatste 3 kilometer hangen.

clock 17:34 17 uur 34. Van Vleuten ziet af, maar gooit alles in de strijd om ook de ritzege veilig te stellen. Ze heeft een voorsprong van 20 seconden op Vollering.

clock 17:33 Vollering is de eerste achtervolgster. 17 uur 33.

clock 17:33 17 uur 33. Nog 4 kilometer! Van Vleuten heeft nog 4 kilometer voor de boeg. De slotkilometer van deze klim en van de Tour de France Femmes is de zwaarste. Op onverhard terrein zijn er uitschieters tot 24%.

clock 17:32 17 uur 32. De voorsprong van Van Vleuten op Vollering groeit: 20 seconden.

clock 17:31 17 uur 31. Niewiadoma wordt in de 2e achtervolgende groep weer vergezeld van Uttrup Ludwig, Labous, Persico, Lippert, Longo Borghini en nog enkele andere rensters. Zij achtervolgen op 40" van Van Vleuten.

clock 17:30 17 uur 30. Van Vleuten kan de ritzege en de eindwinst al ruiken. Ze laat alles en iedereen achter zich op La Super Planche des Belles Filles. Vollering rijdt in 2e positie op 14 seconden van Van Vleuten.

clock 17:29 Van Vleuten is ontketend. 17 uur 29.

clock 17:28 17 uur 28. Van Vleuten ziet Mavi Garcia rijden en gaat er meteen op en over. Niemand kan Van Vleuten volgen op de slotklim. Vollering zit nog in de buurt, maar zij heeft ongeveer een achterstand van 10 seconden.

clock 17:26 17 uur 26. Van Vleuten zoekt het wiel van haar ploeggenote Patino op. Patino neemt Van Vleuten nog even mee op La Super Planche des Belles Filles.

clock 17:26 17 uur 26. Daar is Van Vleuten! Daar is de aanval van Van Vleuten. Ze kiest haar moment en gaat er allen vandoor. Uttrup Ludwig & co moeten meteen passen. Vollering kiest voor haar eigen tempo.

clock 17:26 17 uur 26. Van Vleuten valt aan op La Planche. Van Vleuten valt aan op La Planche

clock 17:25 17 uur 25. Longo Borghini neemt de touwtjes in handen in de groep van de gele trui. Ze bepaalt het tempo op La Super Planche des Belles Filles.

clock 17:23 17 uur 23. Groep der favorieten. Uttrup Ludwig, Niewiadoma, Vollering, Van Vleuten, Labous en Longo Borghini zitten nog in elkaars buurt.

clock 17:23 17 uur 23. Rooijakkers trekt meteen stevig door op La Super Planche des Belles Filles. Garcia heeft moeite om haar wiel te vinden. Lippert rijdt in 3e positie.

clock 17:22 Rooijakkers trekt door aan de voet van de klim. 17 uur 22. Rooijakkers trekt door aan de voet van de klim

clock 17:22 17 uur 22. Rooijakkers valt meteen aan aan de voet van La Super Planche des Belles Filles. Zo ontstaan er scheuren in de kopgroep. Garcia en Kastelijn rijden naar haar toe.

clock 17:21 17 uur 21. De groep van de gele trui heeft nog een achterstand van 20 seconden op de kopgroep.

clock 17:20 17 uur 20. De laatste kilometers van deze Tour de France Femmes zijn klimkilometers. Er komt geen vlak stuk meer aan te pas. Nog 7 kilometer tot de streep op de slotklim.

clock 17:19 La Super Planche des Belles Filles. De kopgroep begint over 1 kilometer aan de slotklim. La Super Planche des Belles Filles is 7 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,7%. De laatste kilometer van de klim is moordend met uitschieters tot 24%. Het laatste stuk is ook onverhard. Rijdt Van Vleuten de tegenstand hier weer op een hoopje? 17 uur 19. mountain

clock 17:17 17 uur 17. Bredewold, Neylan, Demay en Buijsman worden nu weer ingerekend door de groep van de gele trui. Leah Thomas neemt daar de touwtjes in handen in functie van Elisa Longo Borghini.

clock 17:16 17 uur 16. Koerssituatie voor La Planche des Belles Filles. Kopgroep : Paula Patino, Grace Brown, Riejanne Markus, Liane Lippert, Elise Chabbey, Pauliena Rooijakkers, Mavi Garcia, Krista Doebel-Hickok, Yara Kastelijn: 1e achtervolgers: +58" Rachel Neylan, Mischa Bredewold, Coralie Demay en Nina Buijsman Groep van de gele trui: +1'11"

clock 17:13 17 uur 13. Door toedoen voor Brown komen Chabbey, Lippert, Patino en Kastelijn ook weer aansluiten bij Garcia, Doebel-Hickok, Markus en Rooijakkers.

clock 17:11 17 uur 11. Garcia en Doebel-Hickok willen er samen vandoor gaan in de kopgroep. Ze krijgen steun van Markus en Rooijakkers.

clock 17:08 17 uur 08.

clock 17:06 17 uur 06. Leah Thomas bepaalt het tempo aan kop van de groep van de gele trui. Victoire Berteau laat zich inrekenen.

clock 17:05 17 uur 05. Bredewold, Buijsman, Demay, Neylan en Guazzini hebben een achterstand van 50 seconden op de kopgroep. Berteau rijdt alleen op 1'28" en de groep van de gele trui volgt op 1'34".

clock 16:59 16 uur 59. Nog 13 kilometer tot de voet van de La Super Planche des Belles Filles! Op de top van de slotklim kent de Tour de France Femmes zijn ontknoping.

clock 16:58 16 uur 58. Van Vleuten heeft tijd voor een babbeltje met Alena Amialiusik in de achtervolgende groep. De voorsprong van de kopgroep loopt wat uit: 2 minuten.

clock 16:56 16 uur 56. In de achtervolgende groep gaat het tempo er wat uit. Van Vleuten & co laten Neylan rijden. Ze vormt geen gevaar voor de leiderstrui van Van Vleuten.

clock 16:54 16 uur 54. Aanval Neylan. Neylan plaatst nog eens een aanval in de achtervolgende groep.

clock 16:52 16 uur 52. Van Vleuten komt nu toch weer aansluiten en schuift ook meteen op. Vollering blijft het tempo bepalen op kop. Nog 25 kilometer tot de streep op La Planche des Belles Filles.

clock 16:51 16 uur 51. Van Vleuten moet een klein gaatje laten met Vollering in de afdaling.

clock 16:49 16 uur 49. Vollering trekt stevig door in de afdaling. De bollentrui rijdt op kop van de achtervolgende groep.

clock 16:46 16 uur 46. De groep van de gele trui heeft door toedoen van Elisa Longo Borghini de aansluiting gemaakt met Christoforou en Santesteban. De kopgroep heeft nog een voorsprong van 55 seconden.

clock 16:43 16 uur 43. Koerssituatie. Kopgroep: Leah Thomas, Paula Patino, Grace Brown, Riejanne Markus, Liane Lippert, Elise Chabbey, Pauliena Rooijakkers, Mavi Garcia, Jeanne Korevaar, Krista Doebel-Hickok, Yara Kastelijn: 1e achtervol

clock 16:39 16 uur 39. Vollering komt voor Van Vleuten boven op de Ballon d'Alsace. De renster van SD Worx wil graag op kop beginnen aan de afdaling. Van Vleuten zit in 3e positie. . Vollering komt voor Van Vleuten boven op de Ballon d'Alsace. De renster van SD Worx wil graag op kop beginnen aan de afdaling. Van Vleuten zit in 3e positie.

clock 16:38 16 uur 38. De kopgroep is boven. Mavi Garcia tikt als eerste de top van de Ballon d'Alsace aan. Er moet nog 1 klim afgewerkt worden vandaag, La Super Planche des Belles Filles. . De kopgroep is boven. Mavi Garcia tikt als eerste de top van de Ballon d'Alsace aan. Er moet nog 1 klim afgewerkt worden vandaag, La Super Planche des Belles Filles.

clock 16:35 16 uur 35. Alle fietswissels van Annemiek van Vleuten op een rijtje. Alle fietswissels van Annemiek van Vleuten op een rijtje

clock 16:33 16 uur 33. Nieuwe aanval Vollering, Van Vleuten rijdt gat dicht. Demi Vollering plaatst nog eens een aanval op de Ballon d'Alsace. Van Vleuten zit meteen in haar wiel. De kopgroep heeft nog een voorsprong van 1 minuut, zij zullen met de punten aan de haal gaan op de top voor het bergklassement. . Nieuwe aanval Vollering, Van Vleuten rijdt gat dicht Demi Vollering plaatst nog eens een aanval op de Ballon d'Alsace. Van Vleuten zit meteen in haar wiel. De kopgroep heeft nog een voorsprong van 1 minuut, zij zullen met de punten aan de haal gaan op de top voor het bergklassement.

clock 16:30 16 uur 30. Kasia Niewiadoma rijdt het gat dicht met Vollering, zo ontstaan er scheuren in de groep. . Kasia Niewiadoma rijdt het gat dicht met Vollering, zo ontstaan er scheuren in de groep.

clock 16:30 16 uur 30. Aanval Vollering! Vollering gaat aan op de Ballon d'Alsace. Ze wil de bergpunten sprokkelen op de top. . Aanval Vollering! Vollering gaat aan op de Ballon d'Alsace. Ze wil de bergpunten sprokkelen op de top.

clock 16:29 16 uur 29. Achtervolgster Krista Doebel-Hickok heeft de oversteek gemaakt naar de kopgroep. Bredewold. . Achtervolgster Krista Doebel-Hickok heeft de oversteek gemaakt naar de kopgroep. Bredewold.

clock 16:27 16 uur 27.

clock 16:27 16 uur 27. Nog 3 kilometer tot de top van de Ballon d'Alsace! . Nog 3 kilometer tot de top van de Ballon d'Alsace!

clock 16:26 16 uur 26. Van Vleuten is bij de pinken en zit goed voorin, Vollering zit in haar wiel. . Van Vleuten is bij de pinken en zit goed voorin, Vollering zit in haar wiel.

clock 16:25 16 uur 25. Kopgroep. Mavi Garcia bepaalt het tempo in de kopgroep. De Spaanse kampioene geeft de koppositie niet af. Ze hebben een voorsprong van 35 seconden op de groep van Bredewold en Doebel-Hickok en 1 minuut voorsprong op de groep van Vollering en Van Vleuten. . Kopgroep Mavi Garcia bepaalt het tempo in de kopgroep. De Spaanse kampioene geeft de koppositie niet af. Ze hebben een voorsprong van 35 seconden op de groep van Bredewold en Doebel-Hickok en 1 minuut voorsprong op de groep van Vollering en Van Vleuten.

clock 16:23 16 uur 23. Niewiadoma, Muzic, Labous, Longo Borghini en Uttrup Ludwig zien we ook nog in het groepje van Vollering. De poort staat wel open, de ene na andere renster moet lossen. Het spat uit elkaar in de groep van Van Vleuten en Vollering. . Niewiadoma, Muzic, Labous, Longo Borghini en Uttrup Ludwig zien we ook nog in het groepje van Vollering. De poort staat wel open, de ene na andere renster moet lossen. Het spat uit elkaar in de groep van Van Vleuten en Vollering.

clock 16:22 16 uur 22. De gele trui kan snel weer de aansluiting maken met de groep van Vollering. De renster van SD Worx zet zich nu wel op kop en bepaalt het tempo. . De gele trui kan snel weer de aansluiting maken met de groep van Vollering. De renster van SD Worx zet zich nu wel op kop en bepaalt het tempo.

clock 16:21 16 uur 21. Weer fietswissel voor Van Vleuten! Annemiek van Vleuten heeft duidelijk wat problemen met haar fiets vandaag. De Nederlandse moet weer van fiets wisselen. . Weer fietswissel voor Van Vleuten! Annemiek van Vleuten heeft duidelijk wat problemen met haar fiets vandaag. De Nederlandse moet weer van fiets wisselen.

clock 16:20 16 uur 20. Mischa Bredewold heeft de oversteek gemaakt naar Hikcok-Doebel. Ze gaan nu met 2 op zoek naar de kopgroep op de Ballon d'Alsace. . Mischa Bredewold heeft de oversteek gemaakt naar Hikcok-Doebel. Ze gaan nu met 2 op zoek naar de kopgroep op de Ballon d'Alsace.

clock 16:19 16 uur 19. Krista Hickok-Doebel lanceert een aanval en gaat er alleen vandoor. Weer probeert Mischa Bredewold het gat met de aanvalster dicht te rijden. . Krista Hickok-Doebel lanceert een aanval en gaat er alleen vandoor. Weer probeert Mischa Bredewold het gat met de aanvalster dicht te rijden.

clock 16:17 16 uur 17. Evita Muzic plaatst een aanval op de Ballon d'Alsace, maar Mischa Bredewold rijdt het gat dicht. . Evita Muzic plaatst een aanval op de Ballon d'Alsace, maar Mischa Bredewold rijdt het gat dicht.

clock 16:16 16 uur 16. De kopgroep heeft nog een voorsprong van 1 minuut op de groep van de gele trui. . De kopgroep heeft nog een voorsprong van 1 minuut op de groep van de gele trui.

clock 16:15 16 uur 15. Van Vleuten schuift op in het peloton en verschijnt aan kop. . Van Vleuten schuift op in het peloton en verschijnt aan kop.

clock 16:15 16 uur 15. Van Vleuten sluit aan en wisselt weer naar haar gele fiets. Van Vleuten sluit aan en wisselt weer naar haar gele fiets

clock 16:14 16 uur 14. Van Vleuten terug bij Vollering. Van Vleuten danst op de pedalen en snelt weer naar de groep van Vollering. De Nederlandse doet er alles aan om haar gele trui te verdedigen. Het duurt niet lang voor ze weer de aansluiting heeft gemaakt met de groep van haar eerste achtervolgster, Vollering. Ze kan nu even uitblazen. . Van Vleuten terug bij Vollering Van Vleuten danst op de pedalen en snelt weer naar de groep van Vollering. De Nederlandse doet er alles aan om haar gele trui te verdedigen. Het duurt niet lang voor ze weer de aansluiting heeft gemaakt met de groep van haar eerste achtervolgster, Vollering. Ze kan nu even uitblazen.

clock 16:13 16 uur 13. Fietswissel voor Van Vleuten. Van Vleuten wisselt van fiets op de Ballon d'Alsace. De wissel verloopt niet zo vlot. Nu moet ze weer op zoek gaan naar de groep van Vollering. . Fietswissel voor Van Vleuten Van Vleuten wisselt van fiets op de Ballon d'Alsace. De wissel verloopt niet zo vlot. Nu moet ze weer op zoek gaan naar de groep van Vollering.

clock 16:12 16 uur 12. We zien de gele trui terug op kop van het peloton. . We zien de gele trui terug op kop van het peloton.

clock 16:11 16 uur 11. Van Vleuten zit nog steeds op de fiets van haar ploeggenote. Speelt dit in haar nadeel op de Ballon d'Alsace? . Van Vleuten zit nog steeds op de fiets van haar ploeggenote. Speelt dit in haar nadeel op de Ballon d'Alsace?

clock 16:10 16 uur 10. Van Vleuten terug in peloton. Van Vleuten duwt enorm door op de Ballon d'Alsace. Ze rolt de ene na de andere renster op en zit weer in het peloton. Heeft de inhaalrace van Van Vleuten haar krachten gekost? . Van Vleuten terug in peloton Van Vleuten duwt enorm door op de Ballon d'Alsace. Ze rolt de ene na de andere renster op en zit weer in het peloton. Heeft de inhaalrace van Van Vleuten haar krachten gekost?

clock 16:09 16 uur 09. Annemiek van Vleuten geeft zich meteen op de Ballon d'Alsace. Ze gaat op zoek naar de groep van Vollering. Achteraan het peloton staat de deur al open. . Annemiek van Vleuten geeft zich meteen op de Ballon d'Alsace. Ze gaat op zoek naar de groep van Vollering. Achteraan het peloton staat de deur al open.

clock 16:09 16 uur 09. Ballon d'Alsace (1e categorie). De kopgroep begint aan de Ballon d'Alsace. Deze klim is 8,7 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,9%. . Ballon d'Alsace (1e categorie) De kopgroep begint aan de Ballon d'Alsace. Deze klim is 8,7 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,9%.

clock 16:08 Van Vleuten is op achtervolgen aangewezen. 16 uur 08. Van Vleuten is op achtervolgen aangewezen

clock 16:08 16 uur 08. Van Vleuten heeft een achterstand van 35 seconden op het peloton. . Van Vleuten heeft een achterstand van 35 seconden op het peloton.

clock 16:07 16 uur 07. Biannic kan het hoge tempo niet aanhouden. Van Vleuten moet overnemen en zo rust de druk op haar schouders. Dit zal wat krachten kosten. . Biannic kan het hoge tempo niet aanhouden. Van Vleuten moet overnemen en zo rust de druk op haar schouders. Dit zal wat krachten kosten.

clock 16:07 16 uur 07. Biannic perst er alles uit om Van Vleuten terug te brengen. . Biannic perst er alles uit om Van Vleuten terug te brengen.

clock 16:06 16 uur 06. Christine Majerus laat zich uitzakken om te helpen in het peloton. FDJ en Trek-Segafredo beslissen ook om mee tempo te maken in het peloton. Ze maken het Van Vleuten moeilijk. . Christine Majerus laat zich uitzakken om te helpen in het peloton. FDJ en Trek-Segafredo beslissen ook om mee tempo te maken in het peloton. Ze maken het Van Vleuten moeilijk.

clock 16:05 16 uur 05. In het peloton werken ze samen om Van Vleuten op achterstand te zetten. De Nederlandse moet nog 45 seconden goedmaken op het peloton. Aude Biannic bepaalt het tempo in de groep van heet leidster. . In het peloton werken ze samen om Van Vleuten op achterstand te zetten. De Nederlandse moet nog 45 seconden goedmaken op het peloton. Aude Biannic bepaalt het tempo in de groep van heet leidster.

clock 16:04 16 uur 04. Bekijk de fietswissel van Van Vleuten. Bekijk de fietswissel van Van Vleuten

clock 16:04 16 uur 04. Van Vleuten zit ook nog steeds op de fiets van een ploeggenote. Dat is geen gunstige situatie voor de Nederlandse. Kan ze straks nog van fiets wisselen of begint ze aan de 2e klim met de fiets van haar ploeggenote? . Van Vleuten zit ook nog steeds op de fiets van een ploeggenote. Dat is geen gunstige situatie voor de Nederlandse. Kan ze straks nog van fiets wisselen of begint ze aan de 2e klim met de fiets van haar ploeggenote?

clock 16:03 16 uur 03. Van Vleuten is nog steeds op achtervolgen aangewezen. De Nederlandse ziet het peloton wel rijden, maar ze moet vol aan de bak. 2 ploeggenotes doen er alles aan om hun leidster terug te brengen. . Van Vleuten is nog steeds op achtervolgen aangewezen. De Nederlandse ziet het peloton wel rijden, maar ze moet vol aan de bak. 2 ploeggenotes doen er alles aan om hun leidster terug te brengen.

clock 16:02 16 uur 02. Kopecky voert tempo aan. Het tempo schiet de hoogte in, in het peloton. Kopecky maakt tempo in functie van Demi Vollering. . Kopecky voert tempo aan Het tempo schiet de hoogte in, in het peloton. Kopecky maakt tempo in functie van Demi Vollering.

clock 16:00 16 uur . Lotte Kopecky en Demi Vollering verschijnen op kop van het peloton. Ze maken tempo om Van Vleuten wat seconden aan te smeren. . Lotte Kopecky en Demi Vollering verschijnen op kop van het peloton. Ze maken tempo om Van Vleuten wat seconden aan te smeren.

clock 15:58 15 uur 58. Annemiek van Vleuten zien we nu achterin het peloton. 2 ploeggenotes proberen haar terug naar voor te brengen in de afdaling. . Annemiek van Vleuten zien we nu achterin het peloton. 2 ploeggenotes proberen haar terug naar voor te brengen in de afdaling.

clock 15:57 Fietswissel voor Van Vleuten! Annemiek van Vleuten is op achtervolgen aangewezen. Ze wisselt van fiets met een ploeggenote in de afdaling. Zo moet ze verder dalen met een andere fiets. Geen ideale situatie voor de leidster. . 15 uur 57. mechanical breakdown Fietswissel voor Van Vleuten! Annemiek van Vleuten is op achtervolgen aangewezen. Ze wisselt van fiets met een ploeggenote in de afdaling. Zo moet ze verder dalen met een andere fiets. Geen ideale situatie voor de leidster.

clock 15:55 De 10 koploopsters. 15 uur 55. De 10 koploopsters

clock 15:53 15 uur 53. Over 12 kilometer beginnen de rensters aan de Ballon d'Alsace, de 2e klim van de dag. . Over 12 kilometer beginnen de rensters aan de Ballon d'Alsace, de 2e klim van de dag.

clock 15:52 1'34". Het peloton heeft een achterstand van 1'34" op de kopgroep. De favorieten bevinden zich nog in het peloton. . 15 uur 52. time difference 1'34" Het peloton heeft een achterstand van 1'34" op de kopgroep. De favorieten bevinden zich nog in het peloton.

clock 15:50 15 uur 50. Enkele rensters proberen nog de oversteek te maken: +20" Victoire Berteau +25" Ane Santesteban, Jeanne Korevaar, Antri Christoforou +38" Christine Majerus, Mie Ottestad . Enkele rensters proberen nog de oversteek te maken: +20" Victoire Berteau +25" Ane Santesteban, Jeanne Korevaar, Antri Christoforou +38" Christine Majerus, Mie Ottestad

clock 15:48 15 uur 48. Overzicht kopgroep. Mavi Garcia (UAE Team ADQ) Grace Brown (FDJ) Elise Chabbey, Pauliena Rooijakkers (Canyon/SRAM) Paula Patino (Movistar) Liane Lippert (DSM) Yara Kastelijn (Plantur Pura) Riejanne Markus (Jumbo-Visma) Coralie Demay (St Michel-Auber 93) Leah Thomas (Trek-Segafredo) . Overzicht kopgroep Mavi Garcia (UAE Team ADQ) Grace Brown (FDJ) Elise Chabbey, Pauliena Rooijakkers (Canyon/SRAM) Paula Patino (Movistar) Liane Lippert (DSM) Yara Kastelijn (Plantur Pura) Riejanne Markus (Jumbo-Visma) Coralie Demay (St Michel-Auber 93) Leah Thomas (Trek-Segafredo)

clock 15:46 15 uur 46. Ook Christine Majerus zet nu de achtervolging in op de kopgroep. . Ook Christine Majerus zet nu de achtervolging in op de kopgroep.

clock 15:46 De kopgroep van 10. 15 uur 46. De kopgroep van 10

clock 15:45 15 uur 45. Victoire Berteau probeert alleen de oversteek te maken naar de kopgroep. . Victoire Berteau probeert alleen de oversteek te maken naar de kopgroep.

clock 15:43 35 seconden. Urska Zigart bepaalt het tempo aan kop van het peloton. De 9 koploopsters hebben momenteel een voorsprong van 35 seconden. Marianne Vos achtervolgt al op 1'22". . 15 uur 43. time difference 35 seconden Urska Zigart bepaalt het tempo aan kop van het peloton. De 9 koploopsters hebben momenteel een voorsprong van 35 seconden. Marianne Vos achtervolgt al op 1'22".

clock 15:39 15 uur 39. Kopgroep van 10 rensters. Leah Thomas wordt vergezeld van Paula Patino, Grace Brown, Riejanne Markus, Liane Lippert, Elise Chabbey, Pauliena Rooijakkers, Yara Kastelijn, Mavi Garcia en Coralie Demay. . Kopgroep van 10 rensters Leah Thomas wordt vergezeld van Paula Patino, Grace Brown, Riejanne Markus, Liane Lippert, Elise Chabbey, Pauliena Rooijakkers, Yara Kastelijn, Mavi Garcia en Coralie Demay.

clock 15:38 15 uur 38. Er ontstaat een kleine kopgroep na de eerste klim van de dag. Door toedoen van Leah Thomas (Trek-Segafredo) is deze tot stand gekomen. . Er ontstaat een kleine kopgroep na de eerste klim van de dag. Door toedoen van Leah Thomas (Trek-Segafredo) is deze tot stand gekomen.

clock 15:36 15 uur 36. Leah Thomas gaat aan na de top van de Côte d'Esmouliéres. Pauliena Rooijakkers zit in haar wiel. . Leah Thomas gaat aan na de top van de Côte d'Esmouliéres. Pauliena Rooijakkers zit in haar wiel.

clock 15:35 15 uur 35. Vos en Kopecky lossen op 1e klim. Vos moet een gaatje laten op de 2e klim van de dag. Ook Kopecky zit in dat groepje, maar Jumbo-Visma doet er alles aan om weer de aansluiting te maken met het peloton. . Vos en Kopecky lossen op 1e klim Vos moet een gaatje laten op de 2e klim van de dag. Ook Kopecky zit in dat groepje, maar Jumbo-Visma doet er alles aan om weer de aansluiting te maken met het peloton.

clock 15:34 15 uur 34. Vollering pakt 5 bergpunten op eerste klim. Demi Vollering wil graag de bergpunten sprokkelen op de eerste klim van de dag en de Nederlandse gooit daarvoor alles in de strijd. Ze haalt vluchtster Neylan in voor de top van de Côte d'Esmouliéres en pakt 5 punten voor het bergklassement. . Vollering pakt 5 bergpunten op eerste klim Demi Vollering wil graag de bergpunten sprokkelen op de eerste klim van de dag en de Nederlandse gooit daarvoor alles in de strijd. Ze haalt vluchtster Neylan in voor de top van de Côte d'Esmouliéres en pakt 5 punten voor het bergklassement.

clock 15:32 15 uur 32. Canyon/SRAM voert het tempo aan, aan kop van het peloton. Annemiek van Vleuten zit alert voorin. . Canyon/SRAM voert het tempo aan, aan kop van het peloton. Annemiek van Vleuten zit alert voorin.

clock 15:31 15 uur 31. Julie De Wilde en Kim De Baat laten begaan op de eerste klim. Enkele rensters moeten laten begaan op de Côte d'Esmoulières. Julie De Wilde, Kim De Baat, Kristen Faulkner, Femke Markus en Femke Gerritse bevinden zich in het groepje van geloste rensters. . Julie De Wilde en Kim De Baat laten begaan op de eerste klim Enkele rensters moeten laten begaan op de Côte d'Esmoulières. Julie De Wilde, Kim De Baat, Kristen Faulkner, Femke Markus en Femke Gerritse bevinden zich in het groepje van geloste rensters.

clock 15:30 15 uur 30. Aanval Neylan (Cofidis). Aan het begin van de klim wil Rachel Neylan (Cofidis) haar kans gaan. Ze laat het peloton achter zich en heeft momenteel een voorsprong van ongeveer 17 seconden. . Aanval Neylan (Cofidis) Aan het begin van de klim wil Rachel Neylan (Cofidis) haar kans gaan. Ze laat het peloton achter zich en heeft momenteel een voorsprong van ongeveer 17 seconden.

clock 15:29 15 uur 29. Canyon/SRAM bepaalt het tempo op kop van het peloton op de Côte d'Esmoulières. . Canyon/SRAM bepaalt het tempo op kop van het peloton op de Côte d'Esmoulières.

clock 15:28 15 uur 28. Confalonieri wint laatste tussensprint. Maria Giulia Confalonieri heeft de tussensprint gewonnen in Faucogny-et-la-Mer en pakt 25 punten. . Confalonieri wint laatste tussensprint Maria Giulia Confalonieri heeft de tussensprint gewonnen in Faucogny-et-la-Mer en pakt 25 punten.

clock 15:26 Côte d'Esmoulières. Daar is de eerste gecatalogiseerde klim van de dag. De Côte d'Esmoulières (2e categorie) is 2,3 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,5% met uitschieters tot 12%. Het klimmen gaat gewoon door na de top van deze Côte d'Esmoulières. . 15 uur 26. mountain Côte d'Esmoulières Daar is de eerste gecatalogiseerde klim van de dag. De Côte d'Esmoulières (2e categorie) is 2,3 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,5% met uitschieters tot 12%. Het klimmen gaat gewoon door na de top van deze Côte d'Esmoulières.

clock 15:25 15 uur 25. Peloton nog compleet. Nog niet veel verandering in het koersverhaal. Na 50 kilometer is het peloton nog compleet. De rensters beginnen zo aan de eerste gecatalogiseerde klim van de dag. . Peloton nog compleet Nog niet veel verandering in het koersverhaal. Na 50 kilometer is het peloton nog compleet. De rensters beginnen zo aan de eerste gecatalogiseerde klim van de dag.

clock 15:20 15 uur 20. Livestream. Vanaf nu kan u kijken naar de livestream van de wedstrijd op Eén of op deze pagina. Ruben Van Gucht en Ine Beyen zijn weer van de partij en gidsen u door de laatste etappe van de Tour de France Femmes. . Livestream Vanaf nu kan u kijken naar de livestream van de wedstrijd op Eén of op deze pagina. Ruben Van Gucht en Ine Beyen zijn weer van de partij en gidsen u door de laatste etappe van de Tour de France Femmes.