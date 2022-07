Keetie van Oosten-Hage, wereldtop in jaren 60 en 70: "Belgen zeiden mijn pa dat ik moest koersen"

In de zesde aflevering van de Vive le Vélo-portretten van vrouwelijke wielericonen is Ine Beyen op de koffie gegaan met Keetie van Oosten-Hage. De 72-jarige Nederlandse was in de jaren 60 en 70 wereldtop op de weg én de piste. Vrouwenwielrennen stond toen nog niet op het olympisch programma, ook waren er geen grote rondes voor vrouwen, anders was haar erelijst nog veel groter.