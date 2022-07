Ine Beyen portretteert voor Vive le Vélo 7 iconen van het vrouwenwielrennen. Gisteren was het de beurt aan Fabiana Luperini (48), bijgenaamd Pantanina. En dat omdat ze klimkwaliteiten had én goed bevriend was met de betreurde Marco Pantani. Luperini won 9 grote rondes, waaronder 5 keer de Giro Donne en 3 keer La Grande Boucle Féminine. Ine Beyen zocht haar op in het mooie Toscane.