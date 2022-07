Vive le Vélo gemist? Bekijk hier de beste fragmenten van de uitzending

Lorena Wiebes was vandaag andermaal de snelste renster van het peloton. De Nederlandse vlamde in een massasprint naar haar 2e zege deze Tour. In Vive le Vélo kaarte Karl vanavond na met gasten Marijn de Vries, Ludwig Willems en Corneel Bogaert. Aflevering gemist? Geen nood. U vindt hieronder de vaste rubrieken en de integrale aflevering terug.