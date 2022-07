Vive le Vélo gemist? Bekijk hier de beste fragmenten van de uitzending

Marianne Vos was in de Tour de France Femmes vandaag de sterkste in een sprintje voor de zege. De Nederlandse gele trui pakte zo haar tweede overwinning deze week. In Vive le Vélo kaartte Karl vanavond na over de etappe met gasten Laura Verdonschot, Bert De Backer en Ann Braeckman. Aflevering gemist? Geen nood. U vindt de vaste rubrieken en de integrale uitzending hier terug.