Lotte Kopecky: "Heb het gevoel dat er meer in zat vandaag"

Het is een wisselvallige week voor Lotte Kopecky. Het vormpeil van onze landgenote schommelt volgens de renster rit per rit.

Vandaag was het misschien wel de laatste kans voor Kopecky om een ritzege te boeken. Onze landgenote finishte als 3e in een sprintje van het uitgedunde peloton. Morgen duikt het peloton de Vogezen in en wordt het op papier te zwaar voor haar.

"Ik heb niet het gevoel dat ik voluit heb kunnen meesprinten", vertelt Kopecky. "Dat is jammer want ik voelde dat er misschien wel iets meer in zat vandaag."



"Ashley Moolman en Demi Vollering hielden me in de sprint goed vooraan, maar toen nam Jumbo-Visma de touwtjes in handen."

"Ik vind dat trouwens niet erg want ik manouvreer ook wel graag op mijn eentje, maar ik zat op het einde gewoon niet meer in de beste positie. Mijn eigen fout."

Met nog 20 kilometer te gaan, kwam Kopecky samen met Lorena Wiebes ten val in de afdaling. Beide rensters klommen gelukkig zonder veel schade weer snel op de fiets.

"Dat hoort nu eenmaal bij de koers. Ik ben in elk geval blij dat het vandaag weer een stuk beter ging dan gisteren. Toch is het niet leuk om die constante twijfel te hebben of dat je benen al dan niet goed zullen zijn."