Lotte Kopecky na 11e plaats in de sprint: "Ik heb mijn slechte benen teruggevonden"

Normaal gezien heeft Lotte Kopecky niet meer al te veel kansen om een ritzege te pakken in deze Tour de France Femmes. Het profiel van de etappe vandaag lag Kopecky in principe, maar ze moest vrede nemen met een 11e plaats.

In de aanloop naar de sprint zat Kopecky redelijk goed geplaatst in het wiel van Vollering. Toen moest de winnares van de Ronde van Vlaanderen even inhouden.

"De deur ging ineens dicht, waardoor ik vol in de remmen moest. Dan weet je wel dat het moeilijk wordt om die snelheid terug te ontwikkelen."

"Of dit een grote gemiste kans is? Niet echt, want ik heb vandaag mijn slechte benen teruggevonden denk ik."

"Het draaide vandaag gewoon niet lekker en ik heb er zelf ook niet echt een verklaring voor. Ik voelde al aan het begin van de etappe dat de benen niet top waren."