Lotte Kopecky maakt mentale klik na moeilijke dagen: "Tegen mezelf gezegd dat Tour opnieuw begon"

"Toen ik vertrok, was ik nog niet al te best, maar ik werd niet slechter", lacht Lotte Kopecky voor de microfoon van Sporza. De sprintster moest erg diep gaan om voorin mee te draaien. Dat deed ze met succes.

"Ik deed het vooral voor de punten", gaat ze verder. "Ik was tevreden op de Champs Elysées met hoe ik me voelde, maar de dagen erna was het niet zoals ik zelf gehoopt had."

Lotte Kopecky had het moeilijk na mindere dagen, maar ze maakte alsnog een mentale klik. "Gisterenavond zei ik in mijn bed tegen mezelf dat de Tour gewoon opnieuw begon."

"Er is nog niets gebeurd. Al blijft het moeilijk om op dat moment kalm te blijven en te vertrouwen in alle trainingsarbeid van de afgelopen maanden."



"Ik kan niet zeggen dat ik vandaag een supergoed gevoel had, maar op zich ben ik wel tevreden. Ook omdat we als ploeg, SD Worx, een sterke wedstrijd hebben neergezet", besluit ze.