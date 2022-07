VIDEO: coach en directeur van Torino hebben slaande ruzie en vliegen elkaar in de haren

De aanleiding voor het conflict tussen coach Ivan Juric en technisch directeur Davide Vagnati is niet bekend, maar mogelijk is Juric ontevreden over het transferbeleid van zijn club.



Torino zag deze zomer onder meer Ansaldi, Belotti, Brekalo, Bremer, Mandragora, Pjaca en Pobega vertrekken, stuk voor stuk vaste waarden in het vorige seizoen.

In de video, die - mogelijk door een speler - stiekem gefilmd werd op het trainingskamp van Torino, is te zien hoe Juric en Vagnati slaande ruzie hebben en van elkaar gescheiden moeten worden. "Ik heb er genoeg van! Je doet het met de ploeg die ik je geef, begrepen?", schreeuwt Vagnati Juric toe.



Ook is te horen hoe Vagnati op een bepaald moment brult: "Toon wat respect voor iemand die je altijd verdedigt bij die klootzak!" Volgens Italiaanse media is dat wellicht een verwijzing naar de eigenzinnige Torino-voorzitter Urbano Cairo. De kans is reëel dat de discussie tussen de twee nog een staartje krijgt.