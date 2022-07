Ine Beyen over Yvonne Reynders: "Ze heeft vrouwenwielrennen in België op de kaart gezet"

Ex-renster en commentator Ine Beyen heeft voor Vive le Vélo zeven iconen uit het vrouwenwielrennen geportretteerd. Gisteren kwam Yvonne Reynders aan de beurt. De 84-jarige Reynders werd 4 keer wereldkampioene op de weg en 3 keer op de piste. Ze voegde daar verschillende Belgische titels en talrijke overwinningen aan toe. In het wielercafé Welkom in Noorderwijk eren ze Reynders met een eigen wielerclub voor vrouwen, genaamd "De Yvonnekes". Op 15 augustus wordt er voor het eerst in de Kempen de Grote Prijs Yvonne Reynders gereden. Ine Beyen ging Reynders thuis een bezoekje brengen.