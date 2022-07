Jonge Belgian Lions eindigen als 8e op EK basketbal na nederlaag tegen Kroatië

De jonge Belgian Lions zijn als achtste geëindigd op het EK basketbal voor jongens onder twintig jaar in de Montenegrijnse hoofdstad Podgorica. Ze verloren hun laatste klassementswedstrijd met 93-77 van Kroatië.

Na een moeilijk eerste quarter kwam België bij de rust op gelijke hoogte met Kroatië (52-52). De jonge Lions kraakten vervolgens in de tweede helft tegen de Kroaten, die revanche pakten voor hun nederlaag tegen de Belgen in de poulefase. Siebe Ledegen en Sean Pouedet deden het uitstekend met elk 17 punten.

Onze landgenoten eindigden zo als tweede in hun groep. Ze schakelden eerst Griekenland uit in de ronde van 16, maar moesten daarna in de kwartfinales het onderspit delven tegen de scherpschutters uit Spanje.

Na die uitschakeling speelden de jonge Lions twee klassementswedstrijden voor de plaatsen 5 tot en met 8. Op zaterdag verloor België nog nipt van Turkije (75-78), vandaag was Kroatië dus de sterk.