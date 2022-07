Chris Froome verlaat Tour na positieve coronatest: "Net nu ik mijn oude benen stilaan terugvond"

Er werden wat wenkbrauwen gefronst toen Israel-Premier Tech besliste om Chris Froome mee te nemen naar de Tour. Maar de winnaar van de Tour van 2013, 2015, 2016 en 2017 reed deze keer zeker niet anoniem mee.

Hoogtepunt was de etappe naar Alpe d'Huez, waar hij uiteindelijk 3e eindigde. Ook de dagen erna probeerde hij nog regelmatig mee te springen in ontsnappingen.



Froome was ook in Lourdes rotsvast van plan om zich te tonen. Maar nadat hij het startblad nog had getekend, kreeg hij te horen dat hij positief had getest op corona.



"Ik zal dus niet meer starten. Ik ben erg ontgoocheld dat ik niet meer tot in Parijs zal geraken, zeker nu het een speciale Tour was voor onze ploeg (met 2 zeges) en ook voor mezelf. Ik begon stilaan weer mijn oude benen terug te vinden."

Froome stelt ook al meteen nieuwe doelen: "Ik ga me nu even herbronnen en richt me dan voluit op de Vuelta." Die gaat al over minder dan een maand van start in Utrecht.