Chris Froome: "Heb niet het gevoel dat ik al klaar ben, heb nog meer in mijn mars"

"Laten we zien wat de toekomst in petto heeft"

Chris Froome (Israel-Premier Tech) heeft na zijn vreselijke val in de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné van drie jaar geleden diepe waters doorzwommen. Of de viervoudige Tourwinnaar nog ambities heeft in de Tour vertelt hij zelf.



"Het grote doel is dat ik weer het niveau bereik waar ik ben moeten stoppen na mijn grote crash", zegt de 37-jarige Brit. "Dat zal zeker dit jaar niet zijn, misschien is het mogelijk in de volgende edities van de Tour."

"Laten we zien wat de toekomt in petto heeft en hoe de volgende seizoenen zullen verlopen. Ik heb niet het gevoel dat ik al klaar ben en heb nog meer in mijn mars", besluit Froome.