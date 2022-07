Teammaat Sep Vanmarcke kijkt op naar Froome:"Zo terugvechten na zware val is lovenswaardig"

In 2019 kwam Chris Froome tijdens de verkenning van de individuele tijdrit in de Dauphiné zwaar ten val. In het ziekenhuis werden zware breuken vastgesteld, zoals een dijbeenbreuk, elleboogbreuk en enkele gebroken ribben.

Na jaren van kommer en kwel kwam hij gisteren weer bovendrijven in de Tour. "Het was heel mooi om te zien", vertelt zijn ploegmaat Sep Vanmarcke. "Ik denk dat iedereen in de wielerwereld blij is om hem terug te zien. Uiteraard was het vanuit de vroege vlucht, maar het heeft lang geduurd voordat we hem op dit niveau konden zien."

"Iedereen in de ploeg was daar zo hard mee bezig", vertelt Vanmarcke. "We hebben hem binnen de ploeg zo hard zien werken. Hij deed er alles aan om terug op zijn niveau te komen na die zware val. Het zal hemzelf en ook de ploeg heel veel deugd doen om dit terug te zien."