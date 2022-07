BEKIJK: Pidcock gooit zich met meer dan 100 kilometer per uur naar beneden in de afdaling

Pidcock versnelde na de top van de Col du Galibier uit het peloton. De nummer 11 in de stand gooide zich vervolgens als een steen naar beneden in de afdaling om in geen tijd de kloof met de kopgroep te dichten.

Onderweg kwam Pidcock ook zijn landgenoot Chris Froome (Israel) tegen, die iets eerder was gaan versnellen. De ex-Tourwinnaar kon maar net volgen, maar maakte wel samen met zijn 15 jaar jongere landgenoot de oversteek naar de kopgroep.

"Het verleden en de toekomst samen onderweg", schetste José De Cauwer het in de live-uitzending van de 12e Tour-etappe.

Nadat Pidcock bij de kopgroep was gekomen, had hij er nog niet genoeg van. Hij bleef als een bezetene dalen om uiteindelijk samen met vluchter Neilson Powless (EF) het stukje vallei richting de Col de la Croix-de-Fer in te duiken.

Ook in de afdaling van die Crox-de-Fer liet Pidcock nog een keer zien dat hij geen schrik heeft op zijn fiets. Met snelheden boven de 100 kilometer per uur mag dat ook niet.