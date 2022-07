Cian Uijtdebroeks is fan van Froome: "Respect voor zijn karakter en vriendelijkheid"

De ontbolstering van een fenomeen. In 2012 liet Chris Froome alles en iedereen (ook Sky-kopman Bradley Wiggins) achter zich op La Planche des Belles Filles. De Brit liet daar toen al uitschijnen dat hij de beste klimmer was in die Tour. In de volgende vijf Tours, schreef Froome er vier op zijn conto.

Dat niveau is Froome nu al een aantal jaren kwijt. Het tempo van de beste renners kan de man van Israel-Premier Tech nog moeilijk volgen. Regelmatig wordt hij in moeilijkheden gemeld in het peloton.

"Ik ben altijd een grote fan geweest van Chris Froome", vertelt Cian Uijtdebroeks in Vive le Vélo. "Hij zit misschien wat raar op zijn fiets, maar die man heeft zoveel karakter en doet echt alles voor zijn sport."

"Het is echt spijtig om hem nu zo in het peloton te zien want het is echt een beleefde en correcte renner. Toch is het wel mooi om te zien hoe hij blijft volhouden. Hij is een van de renners met het meeste karakter in het hele peloton."