Israel-Premier Tech neemt Chris Froome mee naar de Tour: "Ik heb keihard gewerkt"

Voor viervoudig Tourwinnaar Chris Froome (37) hing zijn deelname toch weer aan een zijden draadje.

Froome verklaarde voor de Dauphiné dat hij eindelijk verlost was van het leed na een loodzware val in 2019, maar Froome moest de Franse rittenkoers toch weer vroegtijdig verlaten.

De ploegleiding twijfelt echter niet aan de waarde van de Brit. "Het is geweldig dat ik aan mijn 10e Tour kan deelnemen", reageert Froome. "Ik heb dit jaar keihard gewerkt."

Het WorldTour-team mikt tussen Kopenhagen en Parijs in eerste instantie op ritzeges. In de Giro en de Vuelta wonnen ze al, in de Tour nog niet.

"We houden onze opties ook open voor een nevenklassement, zoals Michael Woods vorig jaar vocht voor de bergtrui. Maar ritwinst is duidelijk ons hoofddoel", licht teammanager Kjell Carlström toe.

Jakob Fuglsang en Michael Woods toonden vorige week hun prima benen in de Ronde van Zwitserland en de Route d'Occitanie.



De speerpunten worden voorts bijgestaan door heel wat andere dertigers: Daryl Impey (ritwinnaar in Zwitserland), Simon Clarke, Hugo Houle, Krists Neilands en Omer Goldstein.