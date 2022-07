Chris Froome na hoopgevende prestatie op Alpe d'Huez: "Ik voel me beter en beter"

Voor vandaag zagen we hem vooral vroeg afhaken in het peloton. Het was nog maar de vraag of Chris Froome nog iets zou laten zien in deze Ronde van Frankrijk. Op Alpe d'Huez kwam hij plots toch boven water.

"Ik voel me beter en beter en had een doel gemaakt van de etappe van vandaag. Ik probeerde mee te gaan met de vlucht van de dag", verklaart Froome na de etappe.

De Brit lijkt opgelucht met zijn prestatie: "Ik heb alles gegeven en kan mezelf niets verwijten. Er zat niet meer in vandaag."