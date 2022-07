Bezorgen Nederlanders Antwerp glorie? "Makkelijker werken voor Van Bommel met Overmars als buffer"

"Ik hoorde vorig jaar vanuit de kleedkamer dat het wat scheef zat in de spelersgroep", zegt Wim De Coninck. "Priske was niet de man om daar orde en netheid in te brengen."

Dus greep grote man Paul Gheysens in. Marc Overmars werd de grote steunpilaar in het sportief management van de club, hij haalde landgenoot Mark van Bommel naar Antwerpen.

"Van Bommel zal makkelijker kunnen werken dan Priske", denkt Peter Vandenbempt. "Net omdat hij met Overmars een buffer heeft. Het respect is groot voor Overmars en hij zal de trainer van zijn keuze kunnen verdedigen tegen de druk van Paul Gheysens."

"Het duo Van Bommel-Overmars staat stevig om de druk van buitenaf én binnenuit beter te counteren. Priske was vanaf het begin vrij kwetsbaar. Dat zat ook meer in zijn persoonlijkheid en hij etaleerde zich ook kwetsbaar."