Geraint Thomas: "Een alliantie met Tadej Pogacar? Als we er allebei voordeel uit halen..."

Ook de komende dagen zal het nog aanvallen regenen. "Het lijkt alsof Pogacar elk moment wil versnellen. Het zou me niet verrassen mochten we weer zo'n scenario zoals op de Galibier krijgen."

Thomas is vrijwel steeds "the best of the rest". "De explosiviteit van Jonas en Tadej heb ik niet. Als ze aanvallen, kies ik beter voor mijn eigen tempo."

"Maar ik voel me al de hele Tour goed", zegt de winnaar van 2018. "En ik sta er nog goed voor."

3e tijdens de rustdag in Morzine, 3e tijdens de rustdag in Carcassonne. Status quo als het ware voor Geraint Thomas , al is de leider intussen gewisseld en is zijn achterstand opgelopen tot 2'43".

"Fabio Jakobsen vroeg me: "Wat gebeurt hier?""

Als wielerliefhebber was het al een pretje om de Tour te volgen, als renner misschien soms iets minder.

"Fabio Jakobsen sprak me gisteren aan", vertelde Geraint Thomas een anekdote. "Hij zei: "Dit is een sprintersrit en met Mikkel Honoré heb ik een ploegmaat in de kopgroep met de groene trui. Wat gebeurt hier?""

"Dat vertelt veel over hoe er gekoerst wordt. Het is soms gek. Jumbo-Visma koerst wel iets prominenter dan UAE met de gele trui in het bezit. UAE liet het meer gebeuren, Jumbo koerst meer zoals wij met Sky destijds."

Thomas moet het nu op een andere manier aanpakken. Spreekt een alliantie met Tadej Pogacar hem bijvoorbeeld aan?

"Het is niet dat we vanavond plannen zullen maken, maar als er een situatie ontstaat waarin we allebei iets kunnen rapen, dan ga je daar voor."

"Dat is dan geen vendetta tegenover Jonas Vingegaard of Jumbo-Visma, dat is gewoon koers."

"Jonas gaf me overigens de sterkste indruk en hij kon elke aanval beantwoorden. En hij reed ook intelligent. Maar het gaat in Parijs over 21 ritten, niet over 15 etappes."