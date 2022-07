Jonas Vingegaard tijdens rustdag: "Het lijkt een duel met Pogacar te worden, maar onderschat ook Ineos niet"

Na 2 zware weken komt de Tour terecht in een beslissende fase. Kopman bij Jumbo-Visma en gele trui Jonas Vingegaard staat er prima voor in het klassement met een bonus van ruim 2 minuten op zijn naaste belager Tadej Pogacar: "Het ziet er voorlopig goed uit, maar ik verwacht nog veel aanvallen", vertelde de gele man tijdens de rustdag in Carcassonne.