Fanatieke Jan Vertonghen stelt zijn Tourmanager-ploeg voor: "Al een 200-tal buspunten verzameld"

Dat Vertonghen het spelletje serieus neemt, blijkt uit zijn voorbereiding: "Ik luister op voorhand naar alle mogelijke podcasts en probeer ook zoveel mogelijk de voorbereidingskoersen te volgen. Op basis daarvan maak ik mijn selectie en probeer ik te gokken wie in vorm is."

Meintjes en Van Poppel als dark horses

De usual suspects Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Wout van Aert heeft Vertonghen als kenner zijnde uiteraard niet laten liggen. Maar in zijn ploeg staan wel een aantal andere, minder voor de hand liggende, keuzes.



"Louis Meintjes was een van de dark horses die ik van in het begin had. Volgers als hij zijn altijd goed om in je team te nemen. Verder ga ik zoveel mogelijk op zoek naar jongens die iets meer kunnen dan alleen maar sprinten, klimmen of tijdrijden. Zo was ook Mads Pedersen een no-brainer voor mij."



"Voor de vlakke etappes heb ik ook voor Danny Van Poppel gekozen. Na de niet-selectie van Bennet hoopte ik dat hij mocht meesprinten en die keuze rendeert."



Vertonghen zegt tevreden te zijn over zijn ploeg, maar heeft minder vertrouwen in zijn eigen inschattingen. "Ik heb al een 200-tal buspunten verzameld. Vooral de rit naar Longwy had ik fout ingeschat. Ik dacht dat het een rit voor de sprinters was en had gasten als Gaudu en Vingegaard op de bus gelaten."