De Tourmanager-ploeg van Edward Theuns: "Het blijven allemaal gokken, behalve Pogacar en Van Aert"

"Ik heb een dag voor de Grand Départ vlug een ploeg samengesteld, maar na een paar gesprekken met een maat ben ik tot de conclusie gekomen dat ik er beter wat langer over had nagedacht."

Edward Theuns heeft al vier Tourdeelnames op zijn palmares staan, maar viel dit jaar naast de selectie. "Dat pikt altijd een beetje, want het is en blijft de grootste koers ter wereld, maar nu heb ik meer tijd voor andere dingen", zegt hij in Kopman.

De 31-jarige Theuns koos in zijn ploeg voor zekerheden als Wout Van Aert en Tadej Pogacar, maar selecteerde ook twee ploeggenoten: Mads Pedersen en Quinn Simmons.



"Pedersen zal in veel ploegen staan, denk ik. Ik wist dat hij een groot doel had gemaakt van de start in Denemarken, dus hij leek me een ideale renner. Er zijn niet zo heel veel sprintkansen meer, maar in de etappe voor de tijdrit en op de Champs-Elysées verwacht ik hem nog."



"Simmons was eerder een gok. Ik ken hem natuurlijk en het is een heel sterke renner. Hij kan altijd verrassen in de vlucht."