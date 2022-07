Quinn Simmons ziet sterretjes in het zog van Wout van Aert: “Alsof ik achter de scooter van mijn pa reed”

Een dag om niet snel te vergeten voor Tourdebutant Quinn Simmons. De 21-jarige Amerikaan van Trek-Segafredo waagde zijn kans toen Van Aert voor de zoveelste keer aan de boom schudde, het begin van een lange dag in de aanval.

"Dit was absoluut iets bijzonders. De allereerste keer dat ik mee in een ontsnapping zit in de Tour en dan nog wel met de geletruidrager. Ik ben niet het type dat voor de tweede plaats rijdt, maar Wout kan ik natuurlijk niet kloppen. Tweede worden in een Touretappe is niet zo slecht."

"Als er zo hard strijd geleverd wordt om weg te raken, dan weet je dat de kans groot is dat de kopgroep standhoudt. Jammer genoeg waren we met te weinig toen we eindelijk weg raakten."

Simmons moest alle zeilen bijzetten om mee te springen met Van Aert en Fuglsang. "De eerste 20 minuten waarin we een kloof probeerden te slaan waren waanzinnig. Ik heb nog nooit zoveel afgezien. Het leek alsof ik thuis achter de scooter van mijn pa aan het rijden was."

Simmons bleef nog lang aanklampen bij Van Aert, maar kraakte uiteindelijk toch. "Ik ben nog nooit zo uit het wiel gereden. Maar ik had geen andere keuze."