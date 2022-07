Oliver Naesen over baaldag Ben O'Connor: "Gepruts met fiets duurde een halve dag"

"Maar blijkt dat ze hun sleuteltje uit de zak hebben gehaald om aan het zadel te beginnen sleutelen, dat ze een ander wiel hebben uitgehaald, dat vervangen en gemonteerd moest worden. Dat heeft blijkbaar een halve dag geduurd. Tegen dan waren we al lichtjaren achter."

De kopman van AG2R verloor veel tijd om weer op gang te geraken. "Oorspronkelijk was er gezegd om gewoon snel van fiets te wisselen. We gingen ervan uit dat ze dat ook gedaan hadden."

"Ben reed lek op het slechtst mogelijke moment", vertelt luitenant Oliver Naesen. "We hebben moeten achtervolgen, achtervolgen, achtervolgen... Het was lang en lastig."

Ben O'Connor was met podiumambities aan de Tour begonnen, maar na de rit over de kasseien lijken die nog slechts een verre droom.

Vorig jaar stond Ben ook al zoveel achter na de valpartij in de eerste rit. Uiteindelijk is hij toch nog 4e geworden.

"Met helmen gesmeten en gevloekt en getierd"

Oliver Naesen leeft mee met zijn kopman. "Het is heel frustrerend, zeker als je weet hoe hij er sinds januari voor heeft geleefd. Hij heeft alles gedaan om hier top te zijn. Dan is het lullig om zomaar 3 minuten te verliezen op de andere favorieten."

Na de finish was het dan ook geen aangename sfeer in de AG2R-bus. "Er werd met helmen gesmeten, gevloekt en getierd. Hij heeft een serieuze klop gekregen."

"Anderzijds, toen Ben vorig jaar 4e werd, stond hij na die valpartij in de eerste rit ook al meteen zoveel achter. Er kan superveel gebeuren in de Tour. Parijs is écht nog ver."

"Ik ben ervan overtuigd dat hij nog minstens een rit in de bergen kan winnen. Er zijn nog keiveel aankomsten bergop en Ben behoort bij de top 5 van de klimmers."