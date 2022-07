Nadal ondergaat scan voor halve finale tegen Kyrgios: "Gezondheid belangrijker"

Nadal liet zich gisteren in de 2e set behandelen. Hij gaf een vermoeide indruk en sloeg ook anders op, maar na 4 uur en 20 minuten stond er toch 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6 op het bord.



Hij blijft zo op koers om na de Australian Open en Roland Garros ook Wimbledon te winnen, maar mogelijk steekt zijn lichaam daar een stokje voor. "Er is nog iets belangrijker in het leven dan Wimbledon winnen en dat is je gezondheid. "



"We wachten dus even af", bekende Nadal, die een scan zal ondergaan. In het duel tegen Fritz (ATP-14) leek het er na de derde set even op dat hij zou gaan opgeven. "Er is, om eerlijk te zijn, iets niet helemaal goed met mijn buikspieren", zei hij na afloop.



"Daarom sloeg ik ook op een andere manier op. Ik twijfelde er zelfs over of ik wel in staat was de wedstrijd af te maken."



In de tweede set was hij al behandeld met ontstekingsremmers en pijnstillers. "Maar aan opgeven heb ik een hekel", sprak hij. "Daarom probeerde ik door te gaan."



Nadal is ondanks blessureleed aan een boerenjaar bezig. Hij won eerder in 2022 ook al de Australian Open en Roland Garros. Hij zit zo intussen aan 22 grandslamtitels, een record. Op Wimbledon won hij eerder in 2008 en 2010.





Het was lang onduidelijk of de Spanjaard zou aantreden op het Londense gras vanwege een aanslepende voetblessure. Nadal lijdt al meer dan 15 jaar aan het syndroom van Müller-Weiss in zijn linkervoet.